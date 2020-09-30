В Петербурге подросток попытался изнасиловать школьницу в подъезде

https://static.news.ru/photo/ce7d872a-0308-11eb-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в одном из домов на проспекте Просвещения подросток попытался изнасиловать 14-летнюю школьницу. Несовершеннолетний преступник напал на девочку в подъезде. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Нападение на школьницу произошло 29 сентября. На следующий день мать пострадавшей обратилась в полицию. Выяснилось, что насильнику на вид примерно 13–14 лет. Малолетний правонарушитель не смог довести преступление до конца и скрылся. Однако полиция сообщила, что он попал под камеры видеонаблюдения.

Ориентировку на подростка-насильника направили в территориальные подразделения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, которая отдыхала вместе с подругой Эмили на геленджикском побережье подверглась насилию со стороны троих мужчин.

Как рассказала порнозвезда, нападение произошло в ночь с 29 на 30 сентября.