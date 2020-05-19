Районный глава из Оренбургской области задержан по подозрению в коррупции

Глава Светлинского района Оренбургской области Виктор Тараканов задержан по подозрению в вымогательстве взятки у местного предпринимателя.
Об этом ТАСС
По данным ФСБ, Тараканов вымогал 200 тысяч рублей у бизнесмена за содействие в победе на аукционе по благоустройству территории в посёлке Светлый. Главу района задержали сотрудники регионального управления ФСБ в сотрудничестве с УМВД и областным управлением СК РФ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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