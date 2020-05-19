Районный глава из Оренбургской области задержан по подозрению в коррупции

https://static.news.ru/photo/686eb31a-9a07-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Виктор Тараканов Фото: mo-sv.orb.ru

Глава Светлинского района Оренбургской области Виктор Тараканов задержан по подозрению в вымогательстве взятки у местного предпринимателя.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе областного правительства. Губернатор региона Денис Паслей заявил, что ожидает объективного расследования всех сопутствующих обстоятельств. Он подчеркнул, что «коррупция в органах власти абсолютно недопустима».

По данным ФСБ, Тараканов вымогал 200 тысяч рублей у бизнесмена за содействие в победе на аукционе по благоустройству территории в посёлке Светлый. Главу района задержали сотрудники регионального управления ФСБ в сотрудничестве с УМВД и областным управлением СК РФ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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