Пётр Верзилов рассказал о слежке перед повторным задержанием

https://static.news.ru/photo/f39949c6-b48f-11ea-a9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Активист арт-группы «Война» и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов рассказал о своём задержании 21 июня. События этого дня он описал, общаясь с журналистами в зале Мещанского суда, где рассматривается его административное дело, передаёт корреспондент NEWS.ru.

По его словам, обыск в его квартире начался в 7 часов утра после вскрытия двери в квартиру. В ходе обыска искали вещи, которые могли указать на причастность к организации массовых беспорядков на митинге 27 июля 2019 года в Москве. Потом вместе со следователями поехали на обыск.

После 13-часового допроса вышел из здания ОВД «Красносельское». Через 10 минут мы с моей подругой Маргаритой обратили внимание, что за нами ведут слежку несколько мужчин. В какой-то момент мы обратили внимание, что появился новый человек, которым оказался некий Барышников Максим. Добежав до меня, он подсечкой попытался сбить меня с ног, я потерял равновесие немного. Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, встал, и мы с Маргаритой начали убегать. Молодой человек нас догнал и снова на меня напал. И тут рядом оказались сотрудники полиции, которые меня задержали. Когда спровоцировать меня не удалось, решили обвинить меня хотя бы в нецензурной брани, — рассказал он.

Верзилов также подчеркнул, что в административном деле отсутствуют личные данные человека, с которым он столкнулся на улице. По его словам, это доказывает, что он работал в тесном контакте с полицейскими. Он также опроверг, что нецензурно выражался на публике перед повторным задержанием.

Мужчину задержали вчера рано утром в собственной квартире, а затем увезли на допрос. Допрашивали его ещё по прошлогоднему делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, он был отпущен в статусе свидетеля. Почти сразу после выхода из отдела полиции у Верзилова произошло столкновение с незнакомым ему мужчиной. Это стало причиной для повторного задержания. Активист провёл ночь в ОВД «Мещанский», только сегодня стало известно, что на него составили протокол по статье 20.1 КОАП за нецензурную брань на улице.

Накануне высказывались предположения, что настоящей причиной задержания Верзилова стала информация о готовящихся акциях группы «Война» во время парада в Москве 24 июня. Однако сам Пётр перед заседанием опроверг это. Также он отметил, что допрашивали его следователи, работающие по «московскому делу».