https://static.news.ru/photo/3e2e3e68-cfd7-11e9-b1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

После избиений в СИЗО «Кресты-2» против троих заключённых возбудили дело о вымогательстве. Они требовали денег у другого осуждённого, которому угрожали, а впоследствии избили. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении 23 и 25-летних мужчин, которым вынесены приговоры за совершение преступлений против личности, не вступившие в законную силу, а также 26-летнего подсудимого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), — сказано в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено 18 и 19 июля 2019 года. Находясь в одной камере, подозреваемые под угрозами потребовали у потерпевшего арестанта 20 тысяч рублей, однако он не смог найти деньги. После этого мужчины стали избивать пострадавшего. Позже один из подозреваемых по мобильному телефону позвонил родственникам жертвы и сообщил, что он избит. Кроме того, напавший заявил, что если деньги не поступят, то издевательства над молодым человеком продолжатся. 19 июля его родные перевели три тысячи рублей на карту знакомой подозреваемого.

7 августа проект Gulagu.net опубликовал видео пыток в новом СИЗО «Кресты-2», располагающемся под Петербургом. На видео запечатлена так называемая пресс-хата, где одни заключённые по приказу руководства учреждения пытают других в обмен на улучшенные условия жизни. После инцидента в Петербург выехала проверка из центрального аппарата ФСИН, которая зафиксировала многочисленные нарушения. По итогам проверки трое сотрудников СИЗО были уволены, ещё 20 получили дисциплинарные взыскания. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

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