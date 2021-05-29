Постояльцу московского хостела вспороли живот

https://static.news.ru/photo/091e7950-c04d-11eb-bd9d-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / K. Schmitt/GLOBAL LOOK PRESS

В одном из хостелов района Люблино на юго-востоке Москвы было совершено зверское нападение на постояльца. Преступник вспорол жертве живот, повредив селезёнку, что привело к большому внутрибрюшному кровотечению. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информацию УВД по ЮВАО.

Совершившего нападение задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», — сообщили в УВД.

Как выяснилось, на мужчину напал приехавший из Подмосковья родственник.

Ранее психиатр Александр Федорович объяснил, почему люди в состоянии алкогольного опьянения нередко «хватаются» за оружие, в том числе и ножи. Он пояснил, что алкогольные напитки обесточивают кору лобных долей мозга, из-за чего активируются «генетически древние эмоции». В их число также входит и агрессия, которая изначально служила для человеческой психики защитным механизмом.

Таким образом он прокомментировал инцидент в Екатеринбурге, где пьяный мужчина набросился с ножом на прохожих. Злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек, а сам получил пулевое ранение от полиции.