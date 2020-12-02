Кипрский суд арестовал активы банкиров Ананьевых на €267 млн

https://static.news.ru/photo/d23dafc0-354e-11eb-9166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Окружной суд города Лимасол (Кипр) принял решение арестовать активы по всему миру на сумму €267 млн, принадлежащие банкирам Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также их жёнам Людмиле и Дарье. Решение принято по иску банка «Траст».

По данным издания «Коммерсант», суд также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое может быть номинальным держателем части активов братьев Ананьевых. В банке «Траст» изданию сообщили, что требования к Ананьевым связаны с реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошенничества, путём выдачи необеспеченных кредитов и займов с недостаточным обеспечением. В банке не уточнили, на какие именно активы наложен арест. Глава «Траста» Александр Соколов заметил, что речь идёт о последнем из целой серии исков.

По версии следствия, братья Ананьевы, опасаясь потери контроля над Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений, в 2017 году создали преступную группу для хищения денег, куда вошли восемь бывших сотрудников банка и один иностранец. Дмитрий Ананьев в декабре 2017 года приказал соучастникам перевести деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Перевод представили как оплату приобретённых у фирмы акций Промсвязьбанка и облигаций, выпущенных компаниями, находившимися под контролем Ананьевых. Фактически ценные бумаги банк не покупал, а сделка была фиктивной.

На счета нидерландской фирмы ушло 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. После этого преступная группа сфабриковала договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, скрывающие фиктивный характер сделки. Затем Ананьевы организовали перевод средств на Кипр и их легализацию. В настоящий момент братья-банкиры находятся в международном розыске.

ФСБ, МВД РФ и Росфинмониторинг уже выявили и арестовали имущество Ананьевых на 50 млрд рублей. В настоящее время правоохранительные и надзорные органы устанавливают имущество соучастников братьев.

Как передавал NEWS.ru, Дмитрия Ананьева также проверяют на причастность к схеме вывода денег через Молдавию и Латвию, которую в западных СМИ прозвали «Ландромат».