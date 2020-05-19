Из подмосковного нефтепровода украли 17 тонн топлива

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Трое жителей Московского области на протяжении нескольких месяцев воровали авиационное топливо, сделав врезку в нефтепровод в Пушкинском городском округе.

Как рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, злоумышленники смогли похитить около 17 тонн топлива стоимостью 800 тысяч рублей. Для реализации преступного замысла один из похитителей взял кредит в 600 тысяч и арендовал участок возле нефтепровода в промзоне якобы для организации отгрузки земли. Затем он нашёл двух подельников, которые помогали со сливом и перевозкой топлива. На продаже краденного злоумышленники выручили более 1,2 млн рублей.

Полиция задержала подозреваемых в этом преступлении. Мужчина 1984 года рождения, предполагаемый организатор преступной схемы, признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

Ранее NEWS.ru писал о сотруднике Хабаровского аэропорта, который тайком сливал топливо из самолёта Airbus A319.