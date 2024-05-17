«Енотов» ждет Колыма? За что судят членов ЧВК, какой срок им грозит

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16 мая в Московском гарнизонном военном суде состоялись прения сторон по громкому делу частной военной компании ЕНОТ, разбирательства и следствие по которому идут уже около пяти лет. Менее чем через месяц суд огласит приговоры фигурантам. Члены ЧВК подозреваются в разбойных нападениях, кражах и вымогательствах. Основным эпизодом, на котором было построено обвинение, стало предполагаемое незаконное присвоение денег и товаров московских контрабандистов. NEWS.ru рассказывает, чем известны «еноты», какие преступления им вменяют и какой срок им грозит.

Какой срок грозит участникам ЧВК ЕНОТ

В столице подходит к концу процесс по уголовному делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его возможных сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», более известной как ЧВК ЕНОТ.

Фигурантов дела обвиняют в участии в разбойных нападениях (статья 162 УК РФ), кражах (статья 158 УК РФ) превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ), следует из материалов суда.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным «Коммерсанта», на последнем заседании сторона обвинения запросила для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. Основным вменяемым ему преступлением стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения. Остальным фигурантам дела — Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному — грозит от 12 до 15 лет колонии строгого режима и крупные штрафы.

Выступая с последним словом в суде, обвиняемые не признали своей вины. Сторона защиты заявила, что потерпевшие оговорили участников ЕНОТ, чтобы уйти от ответственности, поскольку сами подозреваются в контрабанде.

По итогам заседания тройка судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Его оглашение назначено на 4 июня.

Что известно о Единых народных общинных товариществах

Создателем ЧВК ЕНОТ считается лидер националистического движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев. Как пишет Lenta.ru, в 2014 году он вместе со сторонниками и представителями подмосковного отделения общественного движения «Народный собор» отправился в Донбасс «с гуманитарной миссией».

Позже «Светлая Русь» объединилась с ассоциацией военно-патриотических клубов «Резерв». 17 июня 2016 года в Москве была зарегистрирована региональная общественная организация содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи (РОО) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она обязана своим названием плюшевому талисману в виде енота по кличке Лаврентий, которого Мангушев с товарищами брал с собой в поездки в Донбасс. Руководителем организации фактически был Роман Таленкевич, который прежде возглавлял отделение «Народного собора». Лидер «Светлой Руси» разошелся с товарищами, предположительно, из-за несогласия с курсом на создание ЧВК из РОО.

Изначально «еноты» позиционировали себя как представители гуманитарной организации. Они возили ополченцам медикаменты и другие предметы первой необходимости, а также военное снаряжение. Они отрицали обвинения в непосредственном участии в боевых действиях. При этом в Сети периодически появлялись фото с участниками ЕНОТ в военной форме и с оружием в руках.

На боевой характер организации указывал и тот факт, что ее представители регулярно искали специалистов с боевым опытом, бывших срочников и контрактников. Некоторые члены ЕНОТ участвовали в военной кампании в Сирии и в присоединении Крыма к России, а также действовали в рядах ополченцев на Украине.

За что судят Мрищука и его предполагаемых сообщников

Мрищук начал сотрудничать с «енотами» в 2016 году. Вместе с ним с организацией стал работать его коллега — майор столичного УФСБ Антон Барякшев. Они предложили РОО оказывать силовую поддержку.

По версии обвинения, в 2019 году стало известно, что бойцы ЕНОТ грабили предпринимателей, подозреваемых в контрабанде. Как писал «Коммерсант», три года спустя заявление на РОО написали пострадавшие от нее бизнесмены, которых приговорили к штрафам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Речь идет о группе предпринимателей, задержанных за незаконный ввоз бытовой электроники в Россию. В конце 2016 года оперативная группа, в состав которой входил Мрищук, вместе с участниками «Единых народных общинных товариществ» провела обыск у одного из бизнесменов и изъяла контрабандный товар. По версии следствия, «еноты» присвоили деньги и вещи на сумму 4,8 млн рублей.

Кроме того, следователи предъявили обвинение ряду участников РОО и Теленкевичу в вымогательстве имущества у жителя Туапсе Петра Супонева. В рамках расследования этого дела вскрылись и другие эпизоды с участием «енотов».

Как продвигалось дело ЧВК ЕНОТ

Расследование преступлений ЧВК ЕНОТ завершилось в марте 2021-го. Спустя год на скамье подсудимых оказался Теленкевич. Его признали виновным в организации преступного сообщества, угрозе убийством и вымогательстве. В итоге лидер «енотов» получил 13 лет колонии строгого режима. По сообщению «Коммерсанта», он отправился из колонии в зону СВО. Издание отмечает, что Теленкевич участвует в спецоперации как обычный военнослужащий. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Летом 2022 года в колонию строгого режима отправился Антон Барякшев. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего оперуполномоченного ФСБ России к шести годам заключения. Его признали виновным по двум эпизодам разбоя и одному эпизоду кражи. Барякшев стал единственным фигурантом дела ЕНОТ, который признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому его случай рассматривался в рамках отдельного производства. Однако позже он отказался от своих показаний.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Минчик, который в составе РОО отвечал за техническое обеспечение, стал одним из первых «енотов», получивших тюремный срок. Он признал свою вину и сотрудничал с правоохранительными органами, поэтому из обвинительного приговора были исключены наиболее тяжкие статьи.

В мае 2020 года суд отправил Минчика на четыре года в колонию строго режима за вымогательство имущества у Супонева. В феврале 2022-го в рамках другого дела суд признал участника РОО виновным в двух эпизодах разбоя. Обвиняемый снова дал признательные показания. Его суммарное наказание с учетом предыдущего срока составило шесть лет.

Дело, по которому проходит Мрищук и его сообщники, рассматривали с 2021 года с участием 2-го Западного окружного военного суда. Позже материалы вернули в Следственный комитет «по формальному предлогу», пишет «Коммерсант».

Защита считала, что подсудимых могли оправдать, поскольку в их защиту якобы выступали Герои России и Советского Союза. Но следователи убрали из дела обвинение в бандитизме (статья 209 УК), что позволяло обойтись без присяжных. В итоге в марте 2022 года материалы были переданы в Московский гарнизонный военный суд.

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