16 мая в Московском гарнизонном военном суде состоялись прения сторон по громкому делу частной военной компании ЕНОТ, разбирательства и следствие по которому идут уже около пяти лет. Менее чем через месяц суд огласит приговоры фигурантам. Члены ЧВК подозреваются в разбойных нападениях, кражах и вымогательствах. Основным эпизодом, на котором было построено обвинение, стало предполагаемое незаконное присвоение денег и товаров московских контрабандистов. NEWS.ru рассказывает, чем известны «еноты», какие преступления им вменяют и какой срок им грозит.
Какой срок грозит участникам ЧВК ЕНОТ
В столице подходит к концу процесс по уголовному делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его возможных сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», более известной как ЧВК ЕНОТ.
Фигурантов дела обвиняют в участии в разбойных нападениях (статья 162 УК РФ), кражах (статья 158 УК РФ) превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ), следует из материалов суда.
По данным «Коммерсанта», на последнем заседании сторона обвинения запросила для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. Основным вменяемым ему преступлением стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения. Остальным фигурантам дела — Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному — грозит от 12 до 15 лет колонии строгого режима и крупные штрафы.
Выступая с последним словом в суде, обвиняемые не признали своей вины. Сторона защиты заявила, что потерпевшие оговорили участников ЕНОТ, чтобы уйти от ответственности, поскольку сами подозреваются в контрабанде.
По итогам заседания тройка судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Его оглашение назначено на 4 июня.
Что известно о Единых народных общинных товариществах
Создателем ЧВК ЕНОТ считается лидер националистического движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев. Как пишет Lenta.ru, в 2014 году он вместе со сторонниками и представителями подмосковного отделения общественного движения «Народный собор» отправился в Донбасс «с гуманитарной миссией».
Позже «Светлая Русь» объединилась с ассоциацией военно-патриотических клубов «Резерв». 17 июня 2016 года в Москве была зарегистрирована региональная общественная организация содействия и защиты военно-патриотического воспитания молодежи (РОО) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ).
Она обязана своим названием плюшевому талисману в виде енота по кличке Лаврентий, которого Мангушев с товарищами брал с собой в поездки в Донбасс. Руководителем организации фактически был Роман Таленкевич, который прежде возглавлял отделение «Народного собора». Лидер «Светлой Руси» разошелся с товарищами, предположительно, из-за несогласия с курсом на создание ЧВК из РОО.
Изначально «еноты» позиционировали себя как представители гуманитарной организации. Они возили ополченцам медикаменты и другие предметы первой необходимости, а также военное снаряжение. Они отрицали обвинения в непосредственном участии в боевых действиях. При этом в Сети периодически появлялись фото с участниками ЕНОТ в военной форме и с оружием в руках.
На боевой характер организации указывал и тот факт, что ее представители регулярно искали специалистов с боевым опытом, бывших срочников и контрактников. Некоторые члены ЕНОТ участвовали в военной кампании в Сирии и в присоединении Крыма к России, а также действовали в рядах ополченцев на Украине.
За что судят Мрищука и его предполагаемых сообщников
Мрищук начал сотрудничать с «енотами» в 2016 году. Вместе с ним с организацией стал работать его коллега — майор столичного УФСБ Антон Барякшев. Они предложили РОО оказывать силовую поддержку.
По версии обвинения, в 2019 году стало известно, что бойцы ЕНОТ грабили предпринимателей, подозреваемых в контрабанде. Как писал «Коммерсант», три года спустя заявление на РОО написали пострадавшие от нее бизнесмены, которых приговорили к штрафам.
Речь идет о группе предпринимателей, задержанных за незаконный ввоз бытовой электроники в Россию. В конце 2016 года оперативная группа, в состав которой входил Мрищук, вместе с участниками «Единых народных общинных товариществ» провела обыск у одного из бизнесменов и изъяла контрабандный товар. По версии следствия, «еноты» присвоили деньги и вещи на сумму 4,8 млн рублей.
Кроме того, следователи предъявили обвинение ряду участников РОО и Теленкевичу в вымогательстве имущества у жителя Туапсе Петра Супонева. В рамках расследования этого дела вскрылись и другие эпизоды с участием «енотов».
Как продвигалось дело ЧВК ЕНОТ
Расследование преступлений ЧВК ЕНОТ завершилось в марте 2021-го. Спустя год на скамье подсудимых оказался Теленкевич. Его признали виновным в организации преступного сообщества, угрозе убийством и вымогательстве. В итоге лидер «енотов» получил 13 лет колонии строгого режима. По сообщению «Коммерсанта», он отправился из колонии в зону СВО. Издание отмечает, что Теленкевич участвует в спецоперации как обычный военнослужащий. В Минобороны России не комментировали эту информацию.
Летом 2022 года в колонию строгого режима отправился Антон Барякшев. Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего оперуполномоченного ФСБ России к шести годам заключения. Его признали виновным по двум эпизодам разбоя и одному эпизоду кражи. Барякшев стал единственным фигурантом дела ЕНОТ, который признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому его случай рассматривался в рамках отдельного производства. Однако позже он отказался от своих показаний.
Василий Минчик, который в составе РОО отвечал за техническое обеспечение, стал одним из первых «енотов», получивших тюремный срок. Он признал свою вину и сотрудничал с правоохранительными органами, поэтому из обвинительного приговора были исключены наиболее тяжкие статьи.
В мае 2020 года суд отправил Минчика на четыре года в колонию строго режима за вымогательство имущества у Супонева. В феврале 2022-го в рамках другого дела суд признал участника РОО виновным в двух эпизодах разбоя. Обвиняемый снова дал признательные показания. Его суммарное наказание с учетом предыдущего срока составило шесть лет.
Дело, по которому проходит Мрищук и его сообщники, рассматривали с 2021 года с участием 2-го Западного окружного военного суда. Позже материалы вернули в Следственный комитет «по формальному предлогу», пишет «Коммерсант».
Защита считала, что подсудимых могли оправдать, поскольку в их защиту якобы выступали Герои России и Советского Союза. Но следователи убрали из дела обвинение в бандитизме (статья 209 УК), что позволяло обойтись без присяжных. В итоге в марте 2022 года материалы были переданы в Московский гарнизонный военный суд.
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