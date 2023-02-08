«Называли лордом»: поэтесса Долгарева о погибшем командире Мангушеве Поэтесса Долгарева: до участия в СВО Мангушев помогал мирным жителям и приюту для кошек в ЛНР

Фото: Соцсети

Игорь Мангушев

Поэтесса Анна Долгарева в разговоре с NEWS.ru заявила, что погибший командир Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев (прозвище Берег) до участия в СВО занимался волонтерской деятельностью. По ее словам, он распределял грузы между подразделениями в Донецке, помогал гражданским и поддерживал приют для кошек в Луганске. Собеседница подчеркнула, что подчиненные называли его лордом за веселый нрав и креативность.

Мы дружили с 2016-го. Добрейший, веселый человек. Помогал гражданским, поддерживал приют для кошек в Луганске. Он не сразу пошел в зону СВО, в Донецке распределял грузы между подразделениями. Подчиненные его обожали и называли лордом. Именно они охраняли его палату. По сути, именно Мангушев создал противодронный радар «Мастерок», — подчеркнула Долгарева.

По словам Долгаревой, Мангушев с коллегами создал «систему радаров „Мастерок“» для обнаружения и борьбы с дронами.

Мангушев скончался 8 февраля после тяжелого ранения в голову. Военкор Юрий Котенок заявил, что Мангушеву выстрелили в затылок с близкого расстояния.

Информацию о смерти Мангушева подтвердил РИА Новости и его друг — военкор и музыкант Аким Апачев. По его словам, накануне командир ЛНР был жив, но находился в последней стадии комы. Он считает, что у Мангушева уже не было шансов спастись, так как застрявшая в голове пуля вызвала большую отечность мозга.

Мангушев вел Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х, по данным «Коммерсанта», он был лидером организации «Светлая Русь», проводящей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет его соратником связанного с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

14 января в разговоре с NEWS.ru Мангушев раскрыл детали работы группы «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами.