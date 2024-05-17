«Коммерсант»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет колонии за участие в ОПГ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» сообщила, что в Московском гарнизонном военном суде состоялись прения сторон по уголовному делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его возможных сообщников. По информации издания, все они входили в военно-патриотическую организацию «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ).

«Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что обвинение просит дать Мрищуку 17 лет колонии, а его подельникам — Ивану Коваленко, Алексею Коновалову, Михаилу Максимову и Олегу Очеретному — грозит срок в размере 12–17 лет. Издание напомнило, что Мрищука и его сообщников подозревают в разбойных нападениях и кражах.

Газета утверждает, что, по версии следствия, фигуранты дела грабили предпринимателей, подозреваемых в махинациях при поставках зарубежных товаров. «Коммерсант» пояснил, что подсудимые во время следственных действий выступали понятыми и помощниками оперативников и похищали ценности, являвшиеся предметом расследования. Газета также написала, что, выступая с последним словом, подозреваемые своей вины не признали. По данным издания, они обвиняют в оговоре потерпевших, которые так пытаются уйти от ответственности.

В марте 2021 года стало известно, что Следком по Краснодарскому краю обвинил Мрищука в создании преступного сообщества, бандитизме, разбое, краже и превышении полномочий. В 2019 году пойманные контрабандисты обвинили его в краже при обыске незаконно ввезенной ими бытовой техники и денег.