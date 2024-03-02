Отличия от «Вагнера», убийства, скандалы: что стало с ЧВК Blackwater

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Американская частная военная компания Blackwater до сих пор является одной из самых знаменитых в мире, хотя официально давно упразднена. Что о ней известно, где воевали американские наемники, как Blackwater связана с правительством США и чем она отличалась от российской ЧВК «Вагнер»?

Как возникла ЧВК Blackwater

Бывший офицер спецназа ВМС США Эрик Принс создал частную военную компанию Blackwater в 1997 году вместе с бывшим инструктором спецназа морской пехоты США (SEAL) Альфредом Кларком. Как отмечает Принс в своей книге «Невоспетые герои Войны с террором», организация изначально должна была стать центром для тренировки военнослужащих и гражданских подрядчиков Пентагона. Первый контракт компания получила в 2000 году.

В 2002 году была создана военно-охранная компания Blackwater Security Company. Первым ее контрактом стала отправка 20 человек на охрану офиса ЦРУ в Афганистане, где искали Усаму бен Ладена. Компания получала контракты не только за рубежом: после разрушительного урагана «Катрина» в 2005 году наемников Blackwater отправили охранять правительственные объекты в Луизиане. Журналист Джимми Скэхилл сообщил: власти в Новом Орлеане объявили, что дают Blackwater право применять оружие и проводить аресты для прекращения мародерства и грабежей. Представители компании это отрицали.

Американское издание Virginian Pilot в 2006 году сообщало, что Эрик Принс происходит из семьи со связями в консервативной политике в штате Мичиган. Его сестра Бетси замужем за миллиардером по имени Дик Девос, наследником маркетингового гиганта Amway. Когда Эрик создавал Blackwater, старшая сестра успела дважды побывать председателем Республиканской партии Мичигана, а потом стала министром образования в администрации Дональда Трампа.

Отец Принса был успешным предпринимателем. После его смерти продажа компании принесла семье $1,4 млрд. Основатель Blackwater активно жертвовал деньги на нужды Республиканской партии.

Где воевали наемники из ЧВК Blackwater

Как сообщил в своей книге Принс, с 2004 года Blackwater получила контракт с Госдепартаментом по линии обеспечения безопасности дипломатических посольств. Наемники группы отправились в Ирак, Афганистан, Боснию и Израиль. Стоимость контракта составила порядка $0,5 млрд.

К 2006 году у ЧВК в Ираке было до 1020 военнослужащих, которые занимались охраной посольства США и Зеленой зоны Багдада, крепости в центре города, где сосредоточены иностранные представительства и госорганы.

Как пишет The New York Times, в Ираке сотрудники Blackwater причастны к большому числу различных инцидентов, однако наиболее известным стало массовое убийство на площади Нисур в Багдаде. Американские наемники, сопровождавшие дипломатов, открыли огонь по собравшейся на площади толпе. Погибли 17 человек, в том числе женщина с ребенком, из-за которых все началось.

«[Убийство на площади Нисур] закрепило за Blackwater образ безжалостных наемников, которые получают большие деньги по правительственным контрактам», — пишет The New York Times.

В ходе миссии в Ираке с Blackwater происходили и другие инциденты: Newsweek пишет о ситуации в 2006 году, когда автомобиль наемников врезался в Humvee армии США. Бойцы ЧВК под дулами автоматов разоружили военнослужащих и заставили их лежать лицом в землю до прибытия вышестоящего начальства. Сотрудники Blackwater также принимали участие в ликвидации предполагаемых террористов по заказу ЦРУ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что случилось с ЧВК Blackwater после Ирака, отличия от «Вагнера»

Ряд скандалов вынудили руководство Blackwater начать ребрендинг компании: в 2008 году Принс объявил, что будет сокращать работу ЧВК в области охраны объектов за рубежом. Он сообщил Associated Press, что работа в Ираке оказалась слишком рискованной и он намерен сосредоточиться на тренировках, авиации и логистике.

До ликвидации в 2014 году Blackwater успела пережить два ребрендинга. В феврале 2009 года она стала Xe Services (читается как «Зи»), а Эрик Принс объявил, что отходит от дел в компании. В 2010 году частную военную компанию купил консорциум USTC Holdings, который переименовал ее в Academi и назначил новую команду управленцев, в которую вошел бывший генпрокурор США, советник Белого дома при Билле Клинтоне, бывший директор разведки техасский медиамагнат, миллиардер 80-летний Билли Джо Маккомбс.

После 2014 года Academi объединилась с другой ЧВК Triple Canopy, получив название Constellis. В сентябре 2016 года менеджеры продали компанию за $1 млрд в инвестиционные фонды, которыми управляет гигант Apollo Global Management (управляет активами на сумму $283,25 млрд).

Al Jazeera высказывала предположения, что российскую ЧВК «Вагнер» «вдохновили» ЧВК Blackwater и Эрик Принс. По утверждению связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, то, что принято называть частными военными компаниями на Западе, сильно отличается от развития «Вагнера». Blackwater и подобные компании остаются организациями, которые занимаются охраной важных лиц или объектов.

«ЧВК „Вагнер“ условно названа словом „ЧВК“, просто, как говорится, приклеилось. ЧВК „Вагнер“ — это полноценная армия с самолетами, вертолетами, ПВО и так далее. Если где-то нужно остановить конфликт или где-то нужно прекратить чью-то агрессию, ЧВК „Вагнер“ легко с этим справится на территориях, сопоставимых с территорией Конго, Судана и других крупных африканских стран», — объявил Пригожин, отвечая на запрос арабского издания Al Mayadeen 8 июня 2023 года.

Чем занимался Эрик Принс после ЧВК Blackwater

После 2010 года Принса нанял крон-принц ОАЭ Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зайед аль-Нахайян. Как пишет The New York Times, американский командир должен был подготовить корпус из 800 наемников, которые будут охранять руководство страны в случае экстремальных политических событий. Для этого была создана компания Reflex Responses, или R2. Через несколько месяцев на Ближнем Востоке началась «арабская весна».

В 2011 году The Associated Press сообщило, что Принс находится в Сомали: ОАЭ и ряд других стран оплатили ему проект по созданию корпуса наемников в 2000 человек, который разберется с сомалийскими пиратами. В дальнейшем, как пишет Bloomberg, он работал в Южном Судане и Кении, где занимался проектами в области нефтепереработки и торговлей оружием. Его компания Frontier Services Group тесно сотрудничала с Китаем.

Принса связывают с экс-президентом США Дональдом Трампом. Как писала газета The New York Times, на переговорах в небоскребе Trump Tower перед выборами 2016 года основатель Blackwater представлял интересы шейхов Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2024 году стало известно, что Принс находится в Демократической Республике Конго. ООН в докладе о случаях нарушения санкций сообщила, что он готовит отряд из 2500 латиноамериканских наемников, чтобы бороться с боевиками из группировки племени тутси.

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