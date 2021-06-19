Экскурсовод в Петербурге домогался в тёмных подъездах до женщин

В самом сердце Санкт-Петербурга — Невском районе — экскурсовод домогался в тёмных подъездах до женщин. Мужчина заходил за ними и воплощал свои сексуальные желания, передаёт Telegram-канал «Mash на Мойке».
Мужчине 35 лет. Он окончил факультет музеологии и культурного наследия, после чего стал работать экскурсоводом. Известно, что какое-то время он водил группы по Петропавловке.
Сейчас его подозревают в участии в двух нападениях на женщин. Первое произошло на проспекте Большевиков, второе — на улице Коллонтай. В отношении подозреваемого
Ранее сообщалось, что в Москве 15 июня задержали лосиноостровского маньяка, подозреваемого в нападениях на женщин. Поймать удалось «по свежим следам». Накануне ночью подозреваемый набросился на девушку, возвращавшуюся от подруги. Сначала он предложил познакомиться, но, получив отказ, попытался её изнасиловать. Девушке удалось вырваться и спастись в ближайшем подъезде.