Экскурсовод в Петербурге домогался в тёмных подъездах до женщин

https://static.news.ru/photo/697ee1c2-d105-11eb-a7ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самом сердце Санкт-Петербурга — Невском районе — экскурсовод домогался в тёмных подъездах до женщин. Мужчина заходил за ними и воплощал свои сексуальные желания, передаёт Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчине 35 лет. Он окончил факультет музеологии и культурного наследия, после чего стал работать экскурсоводом. Известно, что какое-то время он водил группы по Петропавловке.

Сейчас его подозревают в участии в двух нападениях на женщин. Первое произошло на проспекте Большевиков, второе — на улице Коллонтай. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве 15 июня задержали лосиноостровского маньяка, подозреваемого в нападениях на женщин. Поймать удалось «по свежим следам». Накануне ночью подозреваемый набросился на девушку, возвращавшуюся от подруги. Сначала он предложил познакомиться, но, получив отказ, попытался её изнасиловать. Девушке удалось вырваться и спастись в ближайшем подъезде.