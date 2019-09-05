https://static.news.ru/photo/666863d4-cfe8-11e9-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следователи подозревают бывшего главного врача одной из саратовских поликлиник в том, что она превышала должностные полномочия и заставляла своих подчинённых отдавать ей часть премий. Об этом сообщили в СК РФ.

В период с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчинённых ей сотрудников лечебного учреждения передачи ей начисленных по её указанию повышенных надбавок к заработной плате, после чего получила от них указанные денежные средства на общую сумму два миллиона рублей, — цитирует РИА Новости сообщение СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-главврач может отправиться в тюрьму на четыре года.

Ранее за взятку в Санкт-Петербурге задержали менеджера IKEA. По предварительным данным, его обнаружили в одном из ресторанов Северной столицы во время получения 14 млн рублей от бизнесмена из строительной компании.