https://static.news.ru/photo/666863d4-cfe8-11e9-8b87-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Следователи подозревают бывшего главного врача одной из саратовских поликлиник в том, что она превышала должностные полномочия и заставляла своих подчинённых отдавать ей часть премий. Об этом сообщили в СК РФ.
В период с января по июнь 2019 года незаконно требовала от подчинённых ей сотрудников лечебного учреждения передачи ей начисленных по её указанию повышенных надбавок к заработной плате, после чего получила от них указанные денежные средства на общую сумму два миллиона рублей, — цитирует РИА Новости сообщение СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-главврач может отправиться в тюрьму на четыре года.
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Экс-главврача в Саратове подозревают в поборах на два миллиона рублей