https://static.news.ru/photo/09f0d9ca-3365-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МВД России сообщает о скачке роста правонарушений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Как рассказали в ведомстве, за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 201,7 тысяч преступлений в этой области, что на 70,3% больше показателей за аналогичный период 2018 года. Уточняется, что в это число входят случаи мошенничества с использованием банковских карт и мобильных телефонов, передаёт ТАСС.

Так, было выявлено 14,2 тысяч правонарушителей, совершивших 66,8 тысяч краж с использованием IT-технологий

NEWS.ru писал ранее, что опасности подстерегают людей там, где сами они проявляют невнимательность, граничащую с безалаберностью. Специалисты назвали восемь случаев, когда ни в коем случае нельзя «светить» данные банковской карты.