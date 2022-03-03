Банковских афер стало меньше в Иркутской области

Афер с ложными звонками из банков в последние дни стало меньше в Иркутской области, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Вместо восьми человек в день, как раньше, в полицию сейчас обращаются до трёх человек, пострадавших от мошенников.

Да, количество «банковских» мошенничеств за последние дни снизилось и в Иркутской области. Количество обращений действительно сократилось. Если ещё пару недель назад в сутки могло быть около восьми заявлений от обманутых сибиряков, то сейчас их всего два-три в день, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее Центробанк призвал россиян не поддаваться панике и не доверять мошенникам, призывающим снять деньги со счетов, пока на Западе не отключили российские банки от международной системы SWIFT. Средства клиентов на счетах в кредитных учреждениях сохранены и доступны в любое время, отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет.

Также мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России. Преступники убеждают граждан перечислять деньги на подставные счета, рассказала руководительница проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.