Арестован главный потерпевший по делу о пытках в иркутских СИЗО

Евгения Юрченко, главного потерпевшего по делу о пытках в СИЗО и колониях Иркутской области, арестовали по «наркотической» статье 228 УК РФ, сообщает Сибирь.Реалии (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на правозащитника Петра Курьянова. Утверждается, что Юрченко знал о готовящихся провокациях со стороны руководства ФСИН региона. Заявления об издевательствах бывшего заключённого положили начало массовому расследованию «пыточных дел» в стране, по которому проходят потерпевшими около 30 человек.

Курьянов сообщил , что предупреждал Юрченко о возможных провокациях ФСИН и просил не возвращаться в Иркутскую область, пока ведётся расследование по его уголовному делу.

Несмотря на угрозу, он уехал в родную Вихоревку (город на севере Иркутской области. — NEWS.ru), — сказал Курьянов.

Сейчас Юрченко находится в иркутском СИЗО-2. Он написал письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в котором попросил ни при каких обстоятельствах не переводить его в СИЗО-1, СИЗО-6 и ИК-15, где работают сотрудники, о которых ранее мужчина публично отзывался как о нарушителях закона. Уголовное дело по «наркотической» статье он считает сфабрикованным работниками ФСИН и заключёнными, сотрудничающими со следствием.

После освобождения в начале 2020 года мужчина давал показания против ГУ ФСИН Иркутской области. По его словам, заключённых связывали, пытали и насиловали другие заключенные, принадлежавшие к группе «активистов».

Ранее глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова заявила, что насилие есть не только в тюрьмах, но и в СИЗО. По её словам, лучше ориентироваться на статистические данные о пытках правозащитников, так как они работают «в поле». Сенатор также пошутила, что правоохранительные органы с течением времени становятся «правохоронительными».