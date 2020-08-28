Запуск спутников SpaceX перенесли из-за плохой погоды

https://static.news.ru/photo/7dd8bc16-eabe-11ea-87f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 12-й группировкой микроспутников Starlink. Причиной стала плохая погода.

В следующий раз возможность запустить ракету появится 1 сентября в 09:29 по времени восточного побережья Соединённых Штатов (16:29 мск). Об этом сообщается в Twitter компании.

Standing down from todayâs launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Запуск планировался в 17:12 мск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Сеть Starlink предназначена для покрытия всей Земли доступом в Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Для этого необходимо покрыть околоземную орбиту большим числом малых спутников (до 500 кг). В результате связь появится даже в труднодоступных и малонаселённых районах планеты.

По оценке организации, размещение 11 тысяч спутников на околоземной орбите и ввод их в эксплуатацию обойдутся ей в $10 млрд.

7 августа, как писал NEWS.ru, SpaceX запустила 57 спутников Starlink.