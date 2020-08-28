Запуск спутников SpaceX перенесли из-за плохой погоды

Запуск планировался в 17:12 мск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Сеть Starlink предназначена для покрытия всей Земли доступом в Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Для этого необходимо покрыть околоземную орбиту большим числом малых спутников (до 500 кг). В результате связь появится даже в труднодоступных и малонаселённых районах планеты.
По оценке организации, размещение 11 тысяч спутников на околоземной орбите и ввод их в эксплуатацию обойдутся ей в $10 млрд.
7 августа, как писал NEWS.ru, SpaceX запустила 57 спутников Starlink.