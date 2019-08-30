https://static.news.ru/photo/06375e3a-cb46-11e9-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российский военный спутник, запущенный 30 августа 2019 года с Плесецка ракетой-носителем «Рокот», выведен на целевую орбиту.

Ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» в установленное время вывела на расчётную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА Новости .

«Рокот» состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

Ранее News.ru писал, что Минобороны РФ провело последний запуск ракеты «Рокот». Больше снаряды подобного типа использоваться не будут. Об этом сообщил глава космодрома Плесецк Николай Нестечук.