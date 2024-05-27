Вспышка на Солнце высшего класса 27 мая: когда будет геошок, магнитные бури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце утром 27 мая. Что об этом известно, когда ударная волна достигнет Земли, начнется ли новая магнитная буря?

Что за мощная вспышка на Солнце 27 мая

Лаборатория солнечной астрономии отмечает, что ни один из активных центров, находящихся на обращенной к Земле стороне Солнца, не имеет достаточной энергии. Вспышка, судя по всему, произошла в одной из новых областей, находящейся пока на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой из-за края и движущейся к Земле.

«Поступила информация о вспышке высшего балла X, происходящей на Солнце в данный момент. Взрыв начался приблизительно в 10:05 по московскому времени», — указывает лаборатория на своем сайте.

ИКИ РАН пишет, что вспышку классифицировали как X2,8. Сайт SpaceWeatherLive оценивает ее мощность в X2.9 на максимальном уровне. Мощность рентгеновского излучения, которую замеряют спутники системы GOES, после этого снизилась и сейчас вернулась к значениям, близким к норме.

Предположительно, в сторону Земли оборачивается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю высшего балла G5 10-12 мая, сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне, предполагают ученые. Пока что влияние вспышки на Землю пока исключено. В то же время потоки солнечного вещества, выброшенные в ходе взрыва, могут дойти до Земли в ближайшие выходные, то есть с первого дня лета.

«Примечание: вспышка потрясающе красивая. Сегодня выложим видео», — сообщили в лаборатории.

SpaceWeatherLive отмечает, что в прошлый раз вспышка класса X была зафиксирована 27 мая более 20 лет назад, в 2003 году.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Будет ли магнитная буря, когда может начаться

Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Ранее Лаборатория космической астрономии ИКИ РАН предупреждала о небольших возмущениях 1 июня. Насколько сильнее они станут теперь, с новой вспышкой высшего класса X, пока неизвестно. Ученые пока не представили новый прогноз.

Американский Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанских и атмосферных исследований (NOAA) пока не меняет своего прогноза — в ближайшие дни ожидается совсем слабая геомагнитная активность, ниже порога самой слабой магнитной бури.

Что происходит с Солнцем в 2024 году

Солнце в настоящее время движется к пику своего 11-летнего цикла активности. Как отмечают ученые, в 2023 и 2024 годах не было ни одного дня, когда на Солнце не было бы пятен (чем больше пятен — тем выше активность Солнца и чаще мощные вспышки). Как сообщил директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, в мае 2024 года было зафиксировано аномально высокое число вспышек высшего класса X, 18 штук.

«Я вообще не помню, чтобы была подобная ситуация за такой короткий промежуток времени. Бывает вспышка класса Х раз в год, раз в четыре года. Бывало, что две группы пятен выдавали две таких вспышки — это уже считалось редким событием. В мае же их было очень много», — отметил Язев.

Спрогнозировать вспышки и их последствия пока невозможно. 26 мая Язев выражал уверенность в том, что «в ближайшие две недели вспышек класса X не будет». Новая вспышка 27 мая стала 19-й по счету за месяц.

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