Новую вспышку высшего балла зафиксировали на Солнце Академик Богачев: на Солнце произошла новая вспышка высшего балла X

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На Солнце произошла новая вспышка высшего балла X, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, слова которого приводит РИА Новости. Взрыв начался примерно в 10:05 по московскому времени.

Он отметил, что активные центры, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, не имеют достаточной энергии для такой вспышки. По-видимому, она произошла в одной из новых областей Солнца, которая пока находится на обратной стороне, но уже начинает становиться видимой из-за края и движется к Земле.

Богачев отметил, что пока влияние данной вспышки на Землю исключено, так как взрывной центр находится далеко от линии Солнце — Земля. Однако если область № 3664 действительно движется к Земле и сохраняет свою энергию, то потоки солнечного материала из взрыва могут достичь Земли уже в ближайшие выходные. Это может произойти с первого дня лета.

Ранее научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов заявил, что магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека, однако это не может стать поводом для проявления агрессии. По его словам, геомагнитные колебания могут стать причиной ссор, но не подтолкнут человека записаться в террористическую организацию или избить соседа.