Физик объяснил, могут ли магнитные бури сделать человека террористом Физик Ожередов: магнитные бури тревожат нервную систему, но не вызывают агрессию

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Магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека, однако это не может стать поводом для проявления агрессии, сообщил NEWS.ru научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов. По его словам, геомагнитные колебания могут стать причиной ссор, но не подтолкнут человека записаться в террористическую организацию или избить соседа.

Наша группа в ИКИ провела исследование и выяснила: степень возбуждения нервной системы коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. Скорее всего в такие дни человеку захочется «прикопаться» к жене или мужу из-за незакрытого тюбика с зубной пастой. Но магнитной бури недостаточно, чтобы записаться в террористическую организацию или избить соседа, — сказал Вадим Ожередов.

По его словам, никаких физиологических проявлений магнитная буря не вызывает. Вадим Ожередов подчеркнул, что здоровый человек вряд ли ощутит ее влияние.

Ранее терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что снижение уровня стресса позволит пережить сильную магнитную бурю. В такие дни стоит пораньше ложиться спать, сократить рабочую нагрузку и нейтрализовать негативные эмоции.