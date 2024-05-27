Жара, температурные рекорды, тополиная метель: погода в Москве с 27 мая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве установилась аномальная жара, а температура в Санкт-Петербурге может побить рекорд 137-летней давности. Что происходит с погодой, надолго ли установилась жара?

Насколько жарко в Москве, надолго ли жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после 30 мая температура воздуха в Москве может превысить 30 градусов тепла. Начало лето в 2024 году будет очень жарким.

«Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода — как минимум на пять градусов выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что погоду в Москве будет определять мощный антициклон.

«Облаков в небе будет мало, и обойдётся без дождей. Дневная температура на 3–4 градуса превысит климатическую норму. Температура воздуха в столице [в понедельник] +23…+25, по области +21…+26. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник без осадков и +26…+28», — рассказал Леус.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечает, что жаркая погода в Москве в последнюю неделю мая не редкость.

«В 1979 и 2007 годах жаркая погода удерживалась в течение шести суток, в 2007 году последние пять дней месяца вообще стали рекордно жаркими. И рекорд месяца с максимальной температурой 32,5 градуса тоже принадлежит 29 мая 2007 года», — отмечает синоптик.

По данным Foreca, жара пришла в Москву надолго: «похолодания» до +25 градусов можно ожидать не раньше, чем во второй половине следующей недели, к 8 июня.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Скоро ли начнется «тополиная метель»

Позднякова отмечает, что теплая и сухая погоду во второй половине мая спровоцировала раннее цветение тополей.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды — и в Москве закружит тополиная метель!» — объявила она.

Эксперты отмечают, что чаще всего симптомы поллиноза (аллергической реакции на пыльцу растений) вызывают береза, ольха, лещина, сосна и другие хвойные, а также злаковые растения. А тополиный пух опасен не только сам по себе, но и потому, что каждая пушинка собирает самые разные химические вещества по дороге.

Что происходит с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале отметил, что в Петербурге устанавливается аномальная жара, которая может перебить рекорд 137-летней давности.

«Сегодня днем температурный рекорд явно не перекроем, так как в 1958 году экстремум температуры достиг +30,9 градуса. Но вот третье значение за весь ряд наблюдений может получиться, температура в Санкт-Петербурге сегодня будет соперничать с 1887 и 1889 годами. Явно у нас устанавливается аномальная жара», — указал он.

Михаил Леус указал, что температура воздуха в Петербурге и Ленинградской области на 8–9 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление также выше нормы.

Foreca прогнозирует в городе на неделе с 27 мая по 2 июня устойчивую погоду с температурами выше 25 градусов днем и выше 15 градусов ночью. Похолодание придет на следующей неделе: с 3 по 9 июня дневные температуры снизятся до 20 градусов, ночью будет около +10.

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