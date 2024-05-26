Магнитные бури 27 мая — 2 июня: какой силы, кому будет плохо, как пережить

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Следующая неделя, с 27 мая по 2 июня, может оказаться относительно спокойной с точки зрения геомагнитных бурь. Специалисты не прогнозируют серьезных перепадов космической погоды. Однако именно в ближайший период ожидается максимальная солнечная активность. Когда завершится геомагнитный штиль и чего стоит опасаться метеозависимым людям — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 27 мая по 2 июня

На этой неделе группа пятен на Солнце, которая произвела то огромное количество вспышек, которые мы видели на днях, перешла на не видимую для нас сторону светила, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Количество вспышек резко снизилось. В ближайшее время мы не наблюдаем на видимой поверхности Солнца каких-либо больших активных областей. По этой причине вероятность магнитных бурь в ближайшую неделю оценивается как минимальная», — рассказал эксперт.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская подтвердила в разговоре с NEWS.ru, что пока геомагнитная обстановка оценивается как весьма спокойная. Согласно ее прогнозам, в ближайшие дни наблюдаются только слабые возмущения.

«Прогноз на ближайшие дни — Солнце дает нам передышку, хотя надо помнить, что мы сейчас находимся в периоде максимальной солнечной активности, которая продлится как минимум до конца года», — пояснила Зеливянская.

По ее словам, несмотря на то, что, по сообщениям солнечных обсерваторий, на стороне Солнца, обращенной к Земле, наблюдаются пять групп пятен, ощутимой угрозы магнитных бурь они не несут.

Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в свою очередь указывают на стабильный геомагнитный фон, однако с некоторыми оговорками. Специалисты прогнозируют в понедельник, 27 мая, определенное возбуждение магнитосферы. 1–2 июня космическая погода может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По оценкам физика Андрея Бутова, в целом предстоящая неделя должна оказаться относительно спокойной с точки зрения геомагнитных возмущений. «Однако есть некоторые нюансы. Есть определенные признаки того, что бури слабой и средней степени могут возникнуть в середине недели, 29 или 30 мая. Пока точно оценить их вероятность достаточно сложно, но необходимо иметь это в виду. Говорить о том, что в ближайшие семь дней мы окажемся в ситуации геомагнитного штиля, я бы точно не стал», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Данные сервиса «Яндекс.Погода» подтверждают, что следующая неделя обещает быть спокойной, благодаря чему метеозависимые граждане получат передышку.

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Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

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Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, должны быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

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Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от двух до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май и июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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