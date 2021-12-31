Впервые в истории Новый год на орбите встретили десять человек

Новый год в космосе впервые встретили сразу десять человек: семеро — на борту Международной космической станции и трое — на китайской станции «Тяньгун». На историческое «застолье» в космосе указал Роскосмос.

Наступление нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро — на Международной космической станции и трое — на китайской космической станции «Тяньгун». Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики, — отмечается в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, некоторые из них по нескольку раз. Так, россиянин Антон Шкаплеров отметил в космосе четыре Новых года — в 2012-м, 2015-м, 2018-м и 2022-м.

В настоящее время на борту МКС находятся космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на «Тяньгуне» — Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

Ранее стало известно, что космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на МКС, нашли проблемы на её борту. Однако они знают, как с ними справиться. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после общения с членами экипажа МКС.