Virgin Galactic разыграет билеты на платный полёт в космос

Компания Virgin Galactic подарит две путёвки на полёт в космос в начале 2022 года. Их обладателями станут победители розыгрыша, который совместно с Virgin Galactic проводит платформа для сбора средств Omaze, сообщается на её сайте.
Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель, — обещается в сообщении.
Подать заявку на участие в розыгрыше можно до 1 сентября. Обладателя путёвок назовут 29 сентября. Повысить свои шансы на выигрыш претенденты смогут, если внесут определённую плату, взносы начинаются от $100.
Собранные Omaze средства организаторы розыгрыша обещают передать некоммерческой организации Space For Humanity, занимающейся «расширением доступа к космосу». Часть средств — $127,5 тысячи — сулят победителю розыгрыша.
Ранее стало известно, что 11 июля космический корабль компании Virgin Galactic, среди пассажиров которого был её владелец, британский миллиардер Ричард Брэнсон, благополучно приземлился на Землю после полёта. Корабль Unity отделился от самолёта-носителя Evе и самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса. Экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость.