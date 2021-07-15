Virgin Galactic разыграет билеты на платный полёт в космос

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Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен минимум на неделю. Причиной переноса даты запуска стала неготовность аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Запуск спутников OneWeb отложен минимум на неделю из-за проблем, возникших при их производстве, — пояснил собеседник агентства. Другой источник уточнил, что запуск пока перенесён на 13 августа, однако дата условная,...