https://static.news.ru/photo/f03b22e2-e75b-11e9-8682-fa163e074e61_660.jpg «Глонасс-К» Фото: Jürgen Treutler/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук заявил, что лётные испытания навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» завершены.

Проверки космического аппарата нового поколения «Глонасс-К», которые мы проводим в рамках запланированной программы лётных испытаний, на сегодняшний день уже завершены, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Нестечук также добавил, что в первом полугодии 2020 года вся навигационная система ГЛОНАСС пройдёт испытания с новым спутником.

Как ранее писал News.ru, сейчас используется 23 космических аппарата, 13 из них работают за пределами гарантийного срока, установленного производителем. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.