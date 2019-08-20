https://static.news.ru/photo/4c7fff00-c358-11e9-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Сейчас используется 23 космических аппарата, 13 из них работают за пределами гарантийного срока, установленного производителем. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

Это спутники, которые были запущены в период с 2007 по 2011 год. Все они относятся к серии «ГЛОНАСС-М», сообщает РИА Новости .

Производитель аппаратов — «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва — установил для них гарантию в семь лет.

Некоторые спутники, находящиеся на орбите, уже превысили свой заводской срок на пять лет. При этом обновление орбитальной группировки происходит сейчас только по необходимости.

В таких случаях на замену старому аппарату запускают новый. На смену спутникам «ГЛОНАСС-М» придут спутники следующей серии — «ГЛОНАСС-К».

Ранее News.ru писал, что из строя вышел самый старый спутник системы ГЛОНАСС.