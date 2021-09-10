В марсианском грунте нашли следы воды

Собранные аппаратом Perseverance образцы марсианского грунта содержат следы воды. Как пишет «МИР 24», анализ показал, что порода длительное время взаимодействовала с грунтовыми водами. Это открытие дало надежду исследователям найти признаки древней жизни на Марсе.

Марсоход Perseverance был разработан для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции NASA «Марс-2020». Считается, что несколько миллиардов лет назад там располагался крупный водоём. Накануне стало известно, что ему удалось взять два образца планетарного грунта.

Похоже, что наши первые камни указывают на потенциально обитаемую устойчивую среду, — отметил научный сотрудник миссии Кен Фарли.

Предварительный анализ собранной породы показал, что она состоит из базальта и, вероятно, является частью лавовых потоков. Впоследствии учёные планируют провести её полный анализ, чтобы восстановить геологическую историю кратера.

Исследование также показало, что в образцах содержатся частицы соли. Как предполагают учёные, в древности вода с растворёнными в ней минералами могла проникать в поры окружающей породы. С тех пор вода испарилась, а соли сохранились на миллиарды лет. По их мнению, вода находилась на Марсе не краткий период времени, а в течение длительного срока, что могло хватить для развития микробной жизни.

Ранее сообщалось, что зонд «Кассини-Гюйгенс» обнаружил на спутнике Сатурна Энцеладе признаки жизни. Обследуя небесное тело, приборы зонда зафиксировали солёные шлейфы, которые извергаются с поверхности спутника и содержат высокое количество метана.