Корабль «Ю. А. Гагарин» стартовал к МКС: кадры с места событий

В четверг, 25 марта, с космодрома Восточный был осуществлён запуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками связи OneWeb. Через несколько минут после старта от третьей ступени носителя отделился разгонный блок.

«Фрегат» выведет спутники на орбиту в несколько этапов. Как прошёл запуск «Союза-2» — в материале NEWS.ru.