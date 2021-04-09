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Корабль «Ю. А. Гагарин» стартовал к МКС: кадры с места событий

15:00, 09 апреля 2021
Фото: vk.com/roscosmos

Сегодня, 9 апреля, ракета-носитель «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Союз МС-18» стартовала с космодрома Байконур. На обшивке корабля написали «Ю. А. Гагарин», посвятив это событие 60-й годовщине первого полёта человека в космос. На борту корабля трое космонавтов — россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

К данному моменту корабль уже пристыковался к МКС. Лучшие кадры пуска — в галерее NEWS.ru.

roscosmos.ru

roscosmos.ru

twitter.com/roscosmos

vk.com/roscosmos

twitter.com/roscosmos

vk.com/roscosmos

roscosmos.ru

roscosmos.ru

Марк Ванде Хай, Олег Новицкий и Пётр Дубров

roscosmos.ru

twitter.com/roscosmos

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