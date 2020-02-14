https://static.news.ru/photo/eb416802-4fc3-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Астероид № 163373, который, по данным NASA, должен 15 февраля приблизиться к Земле, опасности не представляет. Об этом заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Согласно вычислениям американских специалистов, небесное тело пройдёт на расстоянии, в 15 раз превышающем дистанцию от Земли до Луны. По словам Шустова, это слишком далеко, чтобы астероид мог каким-то образом угрожать нашей планете.

Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное, — цитирует учёного РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале февраля мимо Земли пролетел астероид 2020 BX12, имеющий собственный спутник. Он приблизился на расстояние 4,3 млн километров, что превышает в 11 раз дистанцию от Земли до Луны.