Стало известно, что Маск «подсмотрел у русских»

https://static.news.ru/photo/360cec2c-a522-11ea-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск и его SpaceX при создании корабля Crew Dragon придерживались концепции раздельной доставки людей и грузов в космос, которую переняли «у русских». В старой «шаттловской» концепции США строили челноки, способные перевозить как более 20 членов экипажа, так и тонны материалов.

Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Издание отмечает, что «русские с самого начала разделяли старты космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей. Маск считает такую концепцию целесообразной и по другой причине, указывает издание. Дело в том, что SpaceX рассчитывает в будущем устраивать космические путешествия для туристов.

Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые «прокатили» до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году, — говорится в материале Der Tagesspiegel.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полёт частного корабля Crew Dragon стал одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики. Такое мнение высказал телеканал «360». Отмечается, что успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию.