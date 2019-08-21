https://static.news.ru/photo/5fd16484-c409-11e9-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Соединённые Штаты будут разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании космоса.

Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, — говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа, распространённом Белым домом.

Отмечается, что министр транспорта должен в течение года подготовить руководство для тех, кто хочет получить лицензию на запуск в космос аппарата с ядерной системой.

В документе также говорится, что на запуск космических аппаратов, использующих ядерное топливо, необходимо получать разрешение от лидера США.

Как ранее писал News.ru, выход в открытый космос американских астронавтов был перенесён с 19 на 21 августа. Они уже трижды в этом году выходили в открытый космос: два раза в марте и один раз в апреле.