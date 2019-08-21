Соединённые Штаты будут разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании космоса.
Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе, — говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа, распространённом Белым домом.
Отмечается, что министр транспорта должен в течение года подготовить руководство для тех, кто хочет получить лицензию на запуск в космос аппарата с ядерной системой.
В документе также говорится, что на запуск космических аппаратов, использующих ядерное топливо, необходимо получать разрешение от лидера США.
Как ранее писал News.ru, выход в открытый космос американских астронавтов был перенесён с 19 на 21 августа. Они уже трижды в этом году выходили в открытый космос: два раза в марте и один раз в апреле.