https://static.news.ru/photo/937d7c58-56d2-11ea-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Крупная партия британских спутников связи, 34 аппарата, должна поступить с американского завода на космодром 25 февраля.

Второй запуск OneWeb с Байконура запланирован на конец марта, первый состоялся 7 февраля, тогда ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 34 спутника. В общей сложности, на околоземной орбите должна развернуться сеть из 648 аппаратов, что позволит обесепечить круглосуточную связь по всей Земле. Планируется сделать это к 2021 году, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, 7 февраля все спутники отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной территории.