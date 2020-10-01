SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 за 18 секунд до старта

https://static.news.ru/photo/93c986d0-03ec-11eb-b717-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Компания Илона Маска SpaceX в последний момент отменила запуск спутников Starlink из-за проблем с наземным оборудованием.

Отмена старта была сделана за 18 секунд до пуска ракеты Falcon 9. Он должен был быть осуществлён в 09:17 по времени Восточного побережья США (16:17 мск). Подготовка к пуску шла в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба компании, технические специалисты обнаружили «необычные показатели сенсоров наземного оборудования», после этого попытка старта была отменена.

Это уже вторая отмена запуска Falcon 9 за последние две недели. До этого ракета не поднялась в воздух из-за плохой погоды.

NEWS.ru писал, что SpaceX анонсировала запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции на 31 октября. На нём будут доставлены астронавты. Пуск будет осуществлён с мыса Канаверал в штате Флорида.