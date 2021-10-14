Космонавт Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука» на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Как сообщили в Роскосмосе, он уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд, которая прибыла на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма «Вызов».

В каюте многоцелевого лабораторного модуля «Наука» сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, — сообщили в госкорпорации.

До этого космонавт жил в служебном модуле «Звезда».

Модуль «Наука» вошёл в состав российского сегмента МКС в июле этого года. Он предназначен для реализации программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Благодаря ему российский сегмент станции получил дополнительные объёмы для создания рабочих мест, хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Кроме того, у космонавтов в модуле появился второй туалет и каюта для третьего члена экипажа.

Ранее сообщалось, что члены российского киноэкипажа начали готовиться к возращению с МКС на Землю. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким. В настоящее время съёмочная группа фильма «Вызов» изучает документацию и участвует в тренировках по спуску.