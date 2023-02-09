Россия впервые выполнила сто успешных космических полетов подряд

Фото: роскосмос

Запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стал для России сотым успешным пуском подряд с октября 2018 года, сообщили в Роскосмосе. По данным корпорации, 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.

В июне 2021 года в современной истории России был установлен национальный рекорд из 60 подряд успешных пусков космических ракет-носителей. Эта рекордная серия продолжается с октября 2018 года. Предыдущее достижение составляло 59 подряд успешных пусков, которые выполнялись с февраля 1992 по март 1993 года, — заявили в Роскосмосе.

В корпорации уточнили, что было проведено 82 пуска ракет-носителей семейства «Союз», по пять «Союзов-ФГ», «Союзов-СТ-Б» и «Союзов-2.1в», четыре «Союза-СТ-А», 11 пусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска ракет-носителей семейства «Ангара» и три пуска ракет-носителей «Рокот».

Ранее 9 февраля ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур. Ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к Международной космической станции.