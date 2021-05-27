Российский спутник снял суперлуние и затмение

https://static.news.ru/photo/a9c1e226-beb2-11eb-a329-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati/ТАСС

26 мая жители Земли могли увидеть сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние. Российский спутник «Аист-2Д» сфотографировал Луну в момент, когда она была ближе всего к планете, а затем запечатлел все фазы затмения. Об этом сообщает Роскосмос в Twitter.

Суперлунием называют явление, при котором Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние в году, увеличиваясь в размерах в глазах наблюдателя.

Российский спутник «Аист-2Д», находящийся на высоте 490 км от Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник, — гласит подпись к публикации Роскосмоса.

Жители Земли смогли наблюдать лунное затмение (если, конечно, повезло). Но ни плохая погода, ни другие факторы не помешали российскому спутнику «Аист-2Д» запечатлеть несколько фаз этого астрономического явления, — прокомментировали в Роскосмосе следующий фотоотчёт.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отмечал, что камеры спутника «Аист-2Д» постоянно направлены на Землю, а в редких случаях, когда аппарату приходится снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют.

Ранее в Роскосмосе подсчитали расходы на отправку российских космонавтов на Луну. По словам Блошенко, лунная миссия обойдётся в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей.