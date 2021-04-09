Российский корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к МКС

https://static.news.ru/photo/3b9169d2-992a-11eb-bff0-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/roscosmos

Корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя членами экипажа на борту прибыл к Международной космической станции (МКС) по двухвитковой схеме.

Согласно трансляции Роскосмоса, корабль уже пристыковался к модулю «Рассвет». Теперь экипаж МКС должен удостовериться в герметичности стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблём и станцией. Затем прибывшие смогут покинуть «Союз».

Как писал NEWS.ru, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Союз МС-18» прошёл утром 9 апреля. На обшивку корабля нанесли надпись «Ю. А. Гагарин» в честь предстоящего 60-летия первого полёта человека в космос. На борту находятся трое космонавтов — россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Они доставят на МКС течеискатель для продолжения поисков трещины в обшивке российского сегмента МКС. Кроме того, они везут на станцию скафандр «Мечтатель», который украсили своими рисунками дети с онкологическими заболеваниями.