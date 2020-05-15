Роскосмос задумался о создании многоразовых ступеней ракет

Госкорпорация Роскосмос планирует модернизировать ракету-носитель «Ангара». В компании рассмотрят вариант создания версии «Ангара-А5ВМ», которая будет иметь многоразовые возвращающиеся ступени.
В организации отметили, что уже внесли изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур»,
Кроме того, планируется разработка эскизного проекта «Ангары-А5М» — ракеты повышенной грузоподъёмности с кислородно-водородной третьей ступенью.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскосмоса обнаружили недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX Илона Маска. У аппарата, успешно стартовавшего к МКС 30 мая, по словам российских экспертов, двигатели системы аварийного спасения размещены прямо за стеной кабины, что небезопасно, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет.
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