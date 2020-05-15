Роскосмос задумался о создании многоразовых ступеней ракет

https://static.news.ru/photo/6e4aee20-badc-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Госкорпорация Роскосмос планирует модернизировать ракету-носитель «Ангара». В компании рассмотрят вариант создания версии «Ангара-А5ВМ», которая будет иметь многоразовые возвращающиеся ступени.

В организации отметили, что уже внесли изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур», передаёт ТАСС. Теперь в него включены работы по разработке новой версии ракеты-носителя «Ангара-А5», которая будет называться «Ангара-А5М».

Кроме того, планируется разработка эскизного проекта «Ангары-А5М» — ракеты повышенной грузоподъёмности с кислородно-водородной третьей ступенью.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскосмоса обнаружили недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX Илона Маска. У аппарата, успешно стартовавшего к МКС 30 мая, по словам российских экспертов, двигатели системы аварийного спасения размещены прямо за стеной кабины, что небезопасно, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет.