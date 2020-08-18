Роскосмос сравнил МКС с дедушкой, которому подарят новый галстук

https://static.news.ru/photo/9a6d010c-e1ef-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Госкорпорация Роскосмос сообщила о скором запуске модуля «Наука», который уже 13 лет никак не могут отправить на орбиту. Отвечая на вопрос, зачем он теперь нужен, если ресурс МКС уже подходит к концу, в корпорации сравнили станцию с дедушкой, а новый модуль — с галстуком.

Вы когда своему дедушке на день рождения галстук дарите, вы же не требуете от него подтверждения его ресурса и не требуете от продавца подтверждения ресурса галстука, чтобы потом задаться вопросом, а стоило ли этот галстук дедушке дарить с учётом исчерпания ресурса дедушки? — ответил Роскосмос в Twitter на вопрос подписчика, добавив, что «ресурс станции постоянно поддерживается».

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Строительство модуля началось ещё в 1995 году, потом концепция поменялась. В 2013 году, когда изготовитель — московский центр Хруничева — заявил о готовности модуля, в нём нашли недоработки, производителю пришлось их устранять. Теперь старт модуля запланирован на апрель 2021 года. 19 августа ожидается его прибытие на космодром.

Сегодня прибывает на Байконур в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва. Здесь пройдут его заключительные наземные испытания, — отмечают в Роскосмосе.

В модуле «Наука» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента космической станции.

МКС летает с 1998 года. Страны — партнёры по проекту договорились о её эксплуатации до 2024 года. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ресурс Международной космической станции можно продлить и до 2030 года. По его словам, нет смысла завершать эксплуатацию МКС, если в ближайшее время туда будут отправлены модули с ресурсом в 15 лет.