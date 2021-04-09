Роскосмос отреагировал на фото Гагарина без надписи «СССР» на шлеме

https://static.news.ru/photo/6b78ca82-9aab-11eb-9aea-96000091f725_660.jpg Юрий Гагарин Фото: РИА Новости

Никто не убирал специально надпись «СССР» с фото Юрия Гагарина перед полётом, рассказал пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. Сотрудник корпорации отметил, что шлем Гагарина изначально был белым и на нём не изображали никаких слов.

Знаменитый снимок без подписи «СССР» сделали за несколько часов до старта. Позже аббревиатуру нанесли кисточкой с помощью красной краски, передаёт «Говорит Москва».

Никто её (надпись «СССР». — NEWS.ru) не убирал, — отметил Устименко.

Полковник ВВС в отставке и друг Юрия Гагарина Валентин Петров прокомментировал решение Роскосмоса убрать с рекламных плакатов с космонавтом надпись «СССР». Офицер считает подобные меры ошибочными. Он предположил, что за этим стоят люди, не ценящие достижения СССР.

Первый в истории полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года — на борту корабля «Восток-1» на орбиту Земли вышел Юрий Гагарин.

Накануне, как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией Гагарина. На снимке стёрта надпись «СССР», которая была на шлеме космонавта.