Роскосмос объявил дату запуска «Союза» с тремя российскими космонавтами

Запуск пилотируемого корабля «Союз-МС-21» к МКС состоится 18 марта в 18:55 мск с космодрома Байконур. В состав экипажа корабля войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Дата старта: 18 марта 2022 в 18:55 мск, — указано в сообщении.

За дублирующим экипажем закреплены Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петенин.

Космонавты будут находиться на МКС полгода и в течение периода их пребывания выйдут в открытый космос шесть-семь раз.

Ранее сообщили, что Роскосмос планирует активно начать заниматься космическим туризмом. Для этого в два раза будет увеличен выпуск кораблей «Союз МС». По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, первым шагом на пути продвижения космического туризма в РФ стал запуск корабля с японскими туристами в 2021 году.