Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для полётов к Луне

https://static.news.ru/photo/fe6f7f50-9d50-11eb-89f8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России уже изготовлены первые элементы космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что ядерный буксир для полётов к Луне и планетам Солнечной системы получит название «Зевс», а сам проект наречён «Нуклоном». Глава Роскосмоса рассказал о нём президенту России Владимиру Путину.

Отдельная тема — это космическая ядерная энергетика. Здесь у России есть приоритет. Президент очень внимательно заслушал, что у нас наработано и Центром Келдыша, и Конструкторским бюро «Арсенал», а некоторые элементы колоссального ядерного буксира, они уже «в железе» существуют, — цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что с космодрома Байконур была похищена секретная электроника, которая находится на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Личности похитителей пока не установлены. Подозреваемыми могут быть как обычные граждане, так и сотрудники космодрома.