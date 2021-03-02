С космодрома Байконур похитили секретную электронику

https://static.news.ru/photo/113ade58-7b47-11eb-a540-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Неизвестные похитили с космодрома Байконур секретную электронику, которая находится на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Исходя из имеющихся сведений, детали были украдены со стартовой площадки № 110. Об их пропаже сообщил охранник ФГУП «ЦЭНКИ». Он рассказал, что в последний раз видел детали с драгоценными редкоземельными металлами 1 февраля. Уже 19-го числа охранник их на месте не обнаружил. Он также отметил, что входная дверь помещения со стартовой площадкой была взломана.

Личности злоумышленников в настоящий момент не установлены. Подозреваемыми могут быть как обычные граждане, так и сотрудники космодрома. Известно, что стартовая площадка очень хорошо охраняется — она ограждена колючей проволокой по всему периметру. Однако сигнализация там отсутствует. Внутри её охраняют девять человек. Снаружи за порядком следит патруль полиции.

Материальный ущерб от пропажи пока что оценили более чем в пять тысяч рублей, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, персонал космодрома Байконур сократится в 2021 году почти на 400 человек. Всего на работе хотят оставить около пяти тысяч сотрудников.

Многие специалисты выходят в этом году на пенсию, другие хотят вернуться в Россию.