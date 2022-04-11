Рогозин рассказал о проблемах проведения запусков с «Морского старта»

С космодрома «Морской старт» невозможно проводить коммерческие запуски ввиду санкционных ограничений. Об этом заявил глава компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Российской газете». По словам директора организации, на этот счёт идут переговоры с представителями российского холдинга S7 Space, которым принадлежит космодром на плавучей платформе. Напомним, что в 2016 году S7 заключил контракт с компанией Sea Launch (владелец «Морского старта») по приобретению платформы для запусков.

«Морской старт» до сих пор находится в руках частной компании S7. Мы готовы его забрать в казну с передачей Роскосмосу. Ведём соответствующие переговоры. Конечно, в условиях санкций комплекс уже не может быть использован для проведения коммерческих запусков по понятным причинам, — сообщил Рогозин.

По мнению директора «Роскосмоса», «Морской старт» был бы полезен для запуска ракеты «Союз-5».

Группа компаний S7, которой принадлежит плавучий космодром «Морской старт», оценила затраты на возобновление с него запусков 1 октября 2020 года. Источник в российской ракетно-космической отрасли отметил, что 15 млрд из общей суммы понадобятся на восстановление пусковой платформы и создание новой лёгкой ракеты.

Под лёгкой ракетой, как пояснил инсайдер, подразумевается носитель стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. Предполагается, что на первой её ступени будут использоваться двигатели РД-108А, эта модель сейчас используется на второй ступени ракет «Союз».