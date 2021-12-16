Рогозин поручил разработать план наращивания производства «Союз МС»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна разработать план по наращиванию производства пилотируемых кораблей «Союз МС». Такое поручение дал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании отраслевого оперативного штаба, добавив, что это необходимо для развития космического туризма. Его слова передаёт ТАСС.

Поручаю РКК «Энергия» внести в госкорпорацию «Роскосмос» конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырёх пилотируемых кораблей в год, — привели слова Рогозина в агентстве.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что тyризм приносит деньги, которые идут на модернизацию ракeтно-космичeской отрасли. Он также добавил, что после начала полётов американских пилотируемых кораблей с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС.

Ранее Рогозин сообщил, что новые технические средства для пилотируемой космонавтики будут разработаны в России на рубеже 2026–2027 годов. Они будут определены в рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Глава Роскосмоса ранее сообщил, что межпланетная станция «Луна-25» не стартует к Луне в этом году. Запуск перенесён на июль 2022 года. Миссия к спутнику Земли отправится с космодрома Восточный.