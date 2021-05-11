Разработчики FEDOR к 2023 году создадут «робота-Леонова»

https://static.news.ru/photo/a6b4e7e2-b2e4-11eb-85a5-96000091f725_660.jpg Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ/РИА Новости

Первый полноценный образец робота для работы в открытом космосе «Теледроид» будет готов к 2023 году, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

В марте в Роскосмосе заявили, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и РКК «Энерегия» (управляющая российским сегментом МКС) создадут «потомка» робота FEDOR, предназначенного для работы в открытом космическом пространстве. Это будет своеобразный «робот-Леонов» — по аналогии с Алексеем Леоновым, первым человеком, вышедшим в открытый космос. При его разработке будут активно использоваться технологии, опробованные в FEDOR. «Андроидная техника» является непосредственным исполнителем работ.

«Теледроид» будет внешне отличаться от своего предшественника, представляя собой нечто, похожее на торс человека без ног. «Робота-Леонова» хотят разместить на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями Международной космической станции (МКС). Функционировать машина будет в режиме аватара, повторяя движения оператора в специальном костюме. Оператор при этом сможет находится как на МКС, так и на Земле в Центре управления полётами.

Ожидается, что после представления полноценного образца ещё два года уйдёт на доработку «Теледроида». После 2025 года местом «проживания» робота должна стать поверхность Научно-энергетического модуля. Возможно «Леонова» привлекут к работам по созданию новой российской орбитальной станции, где он и будет базироваться после завершения строительства.

Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к МКС в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля. При этом последний модуль, «Причал», должен полететь к станции 24 ноября.

Сейчас в российской части МКС пять модулей, включая созданный на деньги американцев и направленный в 1998 году на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Последний из блоков был пристыкован к станции в 2010 году.