Разработчики FEDOR к 2023 году создадут «робота-Леонова»

Первый полноценный образец робота для работы в открытом космосе «Теледроид» будет готов к 2023 году, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
В марте в Роскосмосе заявили, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и РКК «Энерегия» (управляющая российским сегментом МКС) создадут «потомка» робота FEDOR, предназначенного для работы в открытом космическом пространстве. Это
«Теледроид» будет внешне отличаться от своего предшественника, представляя собой нечто, похожее на торс человека без ног. «Робота-Леонова» хотят разместить на манипуляторе, который обеспечит его перемещение между модулями Международной космической станции (МКС). Функционировать машина будет в режиме аватара, повторяя движения оператора в специальном костюме. Оператор при этом сможет находится как на МКС, так и на Земле в Центре управления полётами.
Ожидается, что после представления полноценного образца ещё два года уйдёт на доработку «Теледроида». После 2025 года местом «проживания» робота должна стать поверхность Научно-энергетического модуля. Возможно «Леонова» привлекут к работам по созданию новой российской орбитальной станции, где он и будет базироваться после завершения строительства.
Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к МКС в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля. При этом последний модуль, «Причал», должен полететь к станции 24 ноября.
Сейчас в российской части МКС пять модулей, включая созданный на деньги американцев и направленный в 1998 году на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Последний из блоков был пристыкован к станции в 2010 году.