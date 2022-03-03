Ракету-носитель «Союз-2.1б» установили на стартовый стол на Байконуре

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. Её запуск 5 марта в 01:41 станет первым коммерческим пуском с Байконура в этом году.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол площадки № 31, — говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», с британской стороны не поступало заявлений об отказе использовать российские «Союзы» для выведения спутников OneWeb.

В конце декабря прошлого года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи Oneweb. Цель запуска — вывести спутники OneWeb на орбиту с целью обеспечения покрытия высокоскоростным Интернетом. По завершении миссии общее количество таких аппаратов должно насчитывать 394 штуки.

5 февраля космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Сообщалось, что предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме.