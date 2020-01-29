https://static.news.ru/photo/5477093e-42aa-11ea-9137-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на орбиту прошёл успешно. Аппарат содержит 60 мини-спутников для создания сети интернет-покрытия Starlink.

Старт был осуществлён с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Он прошёл в 9:06 по местному времени (17:06 по Москве). Онлайн-трансляция полёта проходит в Twitter.

После вывода новых спутников сеть Starlink будет состоять из 240 аппаратов.

Watch Live Space X Launch of Falcon 9 Rocket https://t.co/u0hsZz8eub — Digital Trends (@DigitalTrends) January 29, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «трагедией» сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, разрабатываемую NASA для полётов к Луне. По словам Маска, главный недостаток ракеты в том, что она не является многоразовой.

Первый запуск SLS планировалось осуществить ещё в 2017 году. Однако из-за ряда технических проблем в NASA приняли решение перенести старт на 2020–2021 годы. В первый полёт ракеты планируется запустить беспилотный корабль Orion вокруг естественного спутника Земли.