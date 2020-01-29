Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «трагедией» сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, разрабатываемую NASA для полётов к Луне. По словам Маска, главный недостаток ракеты в том, что она не является многоразовой.
Первый запуск SLS планировалось осуществить ещё в 2017 году. Однако из-за ряда технических проблем в NASA приняли решение перенести старт на 2020–2021 годы. В первый полёт ракеты планируется запустить беспилотный корабль Orion вокруг естественного спутника Земли.