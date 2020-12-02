Ракета-носитель «Союз» со спутниками стартовала с Плесецка

https://static.news.ru/photo/76c4f422-350e-11eb-b92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся 3 декабря в 04:14 мск.

Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя, — цитирует военное ведомство РИА Новости.

В расчётное время (04:24 мск) от третьей ступени ракеты штатно отделилась космическая головная часть, состоящая из разгонного блока «Фрегат», спутников «Гонец-М» и аппарата Минобороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск состоялся 2 декабря в 04:33 мск. Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от ракеты-носителя через девять минут после старта.